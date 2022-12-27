Girne-Alsancak anayolunda kırmızı ışıkta durmayan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Taksiyle salon aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişinin tedavisinin Girne Akçiçek Hastanesi’nde devam ettiği, 2 yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sevk edildiği açıklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 14.30 sıralarında, Girne-Alsancak anayolunun 2-3 kilometreleri arasında, çift şeritli yolda meydana geldi.
Akçiçek Hastanesi’ndeki ilk yardım tedavisinden sonra PD 038 plakalı araç sürücüsü Saadet Çak ve karşı araçtaki yolculardan Semanur Çavdar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.