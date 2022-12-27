Girne-Alsancak anayolunda kırmızı ışıkta durmayan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Taksiyle salon aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişinin tedavisinin Girne Akçiçek Hastanesi’nde devam ettiği, 2 yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sevk edildiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 14.30 sıralarında, Girne-Alsancak anayolunun 2-3 kilometreleri arasında, çift şeritli yolda meydana geldi.

Saadet Çak (K-23) kırmızı ışık yandığı halde yola devam ederek yönetimindeki PD 038 plakalı salon araçla araçlara öncelik hakkı vermeden sağ tarafta bulunan Su Kemerleri sokağına dönüşe geçti. PD 038 plakalı salon araç, o esnada karşı istikametten gelen İzzettin Çobanlar (E-53) yönetimindeki TSA 401 plakalı aracın önünü tıkadı. PD 038 plakalı araç yolun güzey kısmından dışarı çıkarak durabildi. Kazada PD 038 plakalı araç sürücüsü Saadet Çak, TSA 401 plakalı araç sürücüsü İzzettin Çobanlar ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Semanur Çavdar (K-18), Melisa Bozkurt (K-18) ve Nermin Süzmedemir (K-18) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Akçiçek Hastanesi’ndeki ilk yardım tedavisinden sonra PD 038 plakalı araç sürücüsü Saadet Çak ve karşı araçtaki yolculardan Semanur Çavdar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.