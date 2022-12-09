Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantılarının Dördüncüsü, Beyarmudu’nda düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarımsal faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yerel üreticiye destek olmak amacıyla düzenlenen “Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantıları”nın dördüncüsü, 8 Aralık Perşembe günü, Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde düzenlendi.
Şimdiye kadar Güzelyurt, Lefke, Yenierenköy-Dipkarpaz ve Beyarmudu bölgelerinde gerçekleşen toplantılar, 7 bölgede daha düzenlenecek. Halkın katılımına açık olan toplantılara katılmak isteyen üreticiler; Twitter, Facebook ve Instagram platformları üzerinden KEİ Ofisi hesaplarını takip ederek duyuruları takip edebilirler.