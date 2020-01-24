banner22

Kırsal kesim arsalarına elektrik enerjisi götürüldü

Kırsal kesim arsalarına elektrik enerjisi götürüldü
banner32

Yenierenköy ve Bostancı’daki kırsal kesim arsalarına elektrik enerjisi götürüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik enerjisi götürülmesi adımını, Bakanlığa bağlı Sosyal Konut Müdürlüğü attı.

Yaklaşık 5 yıl önce dağıtılan ve içerisinde inşaatı bitmiş konutların da bulunduğu Yenierenköy ve Bostancı kırsal kesim arsalarına dün ve bugün itibarıyla elektrik enerjisi götürüldü. 

Her iki bölgede yapılan keşif çalışmalarının ardından Sosyal Konut Müdürlüğü’nce proje keşif bedellerinin tespit edilmesi ve gerekli ödemelerin yapılması sonrası Yenierenköy ve Bostancı’daki kırsal kesim arsaları elektrik enerjisine kavuştuğu beliritldi.  

Her iki bölgede toplam 35 hak sahibi, bu alt yapı çalışmalarından yararlanmış oldu. 

Ayrıca, geçen günlerde Bostancı kırsal kesim arsalarının yollarıyla ilgili yapılan keşif sonrasında yol proje çalışmasına başlandığı duyuruldu.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Yarın sabah don olayı yaşanacak
Yarın sabah don olayı yaşanacak
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿