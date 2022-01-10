Kırşan: “23 Ocak sonrası UBP ile siyasi istikrar sağlanacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili adayı Osman Kırşan, 23 Ocak sonrası UBP ile yaşanacak istikrarın ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağını söyledi.

Kırşan, katıldığı televizyon programında adaylık gerekçelerini anlatarak seçilmesi durumunda UBP kadroları ile gerçekleştirecekleri icraatlar hakkında bilgi verdi.

KKTC’nin siyasi istikrarsızlıklar ile sürekli olarak sorun yaşadığına işarete eden Kırşan, bu nedenle ülkede kalıcı istikrarı yaratmanın tek başına iktidarlarla mümkün olduğunu söyledi.

UBP’nin tek başına olacağı iktidarla başta ekonominin yarattığı etkiler olmak üzere pandemi ile mücadelede aktif çalışmalar gerçekleştireceklerini söyleyen Kırşan, UBP’nin her zaman proje üreten bir parti olduğuna değindi.

Kırşan, halkın alım gücünün düştüğünün ortada olan bir gerçek olduğunu, bu nedenle 23 Ocak sonrası kurulacak UBP iktidarında ekonomiyi rahatlatan çözümleri ortaya koyacaklarına inandıklarını kaydederek, partinin ekonomik kadrolarının bu amaçla hazırladıkları projelerin seçim manifestosunda kamuoyu ile paylaşıldığını söyledi.

Siyasi istikrarın bu nedenle önemli olduğunun altını çizen Kırşan, liyakata dayalı kadroları ile UBP’nin ülkeye bu istikrarı yaşatacağına değindi.

Kırşan, UBP’nin kaynakların etkin kullanılması ile birlikte verimliliğini artırmayı ve sunulan kamu hizmetlerinde duyulan memnuniyetsizliğin azaltılmasını hedefleyerek kamu reform sürecinin planlanmasını ve hayata geçirilmesini sağlayacağını söyledi.

Parti içerisinde gençlik yıllarından beri hizmet verdiğini ve son olarak edindiği bilgi ve deneyimleri bu kez halk adına, onların vekili olarak Meclis’te sunmak istediğini vurgulayan Kırşan, özelde İskele ve genelde tüm KKTC için birikimlerini ortaya koyacağını ifade etti.