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Kış mesaisi başlıyor
Kıbrıs
14 Eylül 2022 Çarşamba 10:42
Kıbrıs Genç Tv
Kamu kurumlarında kış mesaisi 19 Eylül Pazartesi başlıyor. Buna göre pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00- 12.30 ve 13.00-16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 arasında mesai yapılacak.
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