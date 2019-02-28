Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Swiss Acedemy ve MyEduco ile işbirliğinde sürdürdüğü Kişisel Gelişim Seferberliği eğitim çalışmaları devam ediyor.



Komisyondan yapılan açıklamaya göre, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum” sloganı ile, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini, anne babaları ve toplumun tüm katmanlarını içine alacak şekilde planlanmış olan “Kişisel Gelişim Seferberliği” Projesi çerçevesinde bu kez Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile işbirliğinde kamu görevlilerine yönelik olarak eğitim semineri düzenleniyor.



YDÜ Sağlık Bilimleri Konferans Salonu’nda yarın saat 14.00’te başlayacak olan seminer, uluslararası 26 ödülü bulunan Obama’nın eski Raportörü Psikanalist ve Beden Dili Uzmanı Riccon İlhan Doğan ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Marziye İlhan tarafından verilecek.

Seminerin halka açık olduğu belirtildi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 17:52