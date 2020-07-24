“Kısıtlı olan imkanlarımızı harcıyoruz"

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Covid-19 hastalarının karantina otellerinde takip edilmesi gerektiğini, hastanede kısıtlı olan imkanların ve servislerin işgal edildiğini söyledi.

Besim şöyle konuştu: “1 Temmuz açılımı sonrasında 23 pozitif vakamız var. Sanırım 2’si taburcu oldu. Bu vakalar büyük oranda semptomsuz seyreden sadece takip gerektiren vakalardır. Peki ama durum bu ise bu hastalar neden hastane servis ve yataklarındadır? Normalde bu vakalar herhangi bir karantina otelinde hemşire ve sağlık personeli takibinde olmalıdırlar. Kısıtlı olan sağlık imkanlarımızı neden bu şekilde harcıyor ve gereksiz yere servislerimizi işgal ediyoruz?”