“Kısmi mesai ve ücret desteği ihtiyacı karşılamaktan uzak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) salgın tehlikesi nedeniyle kapatılan iş yerlerinde çalışanlara maaş desteği verilmesi ve piyasadaki daralma nedeniyle çalışanların kısmi mesai yapmasına olanak sağlanması konusundaki çalışmaların ihtiyacı karşılamaktan ve amaca hizmet etmekten uzak olduğunu savundu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, kapatılan iş yerlerinde çalışanlara aylık bin 500 TL veya daha az miktarda maaş desteği verilmesi kararlaştırılmış olmasına karşın, bu desteğin, 50 günden fazla kapalı kalan iş yerleri çalışanlarına bile sadece bir kez verildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Öngörülen 60 bin kişi yerine 45 bin kişiye verilen bu destek, eldeki kaynak düşünüldüğü zaman, işçi çıkarmamak koşulunu yerine getiren işletmelere beş ay süreyle devam ettirilmelidir. Çalışanları korumayı amaçlayan bu uygulamanın en azından haziran ayında da tekrar edilmesi, hem çalışanlar hem de işletmeler bakımından önemli bir gerekliliktir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda herhangi bir çalışma yapmaması kabul edilemez bir tutumdur ve salgınla mücadelede yetersiz kalındığının önemli bir göstergesidir”

Hükümetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önerisiyle karar altına aldığı Kısmi Çalışma Kararnamesi’nin, getirdiği istisnalar ve sınırlamalar nedeniyle amaca hizmet etmeyen bir yapıda olduğu ileri sürüldü. Açıklamada “İş yerlerinin kısmi çalıştırabileceği kişiler için kota konulması; ilgili kararnamenin yürürlülük süresinin kısa tutulması ve bu süre sonunda işçi durdurulmasının yasaklanması ilk bakışta dikkati çeken sakıncalardır. Bu sakıncalar, bu kararnameyi daha şimdiden uygulanamaz duruma düşürmüştür” denildi.

Salgın tehlikesine karşı yapılan çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın performans ile yetersizliğini açık bir şekilde kanıtlandığı iddia edilerek, bu yetersizliğin uzun yıllardan beri devam eden sorunlardan kaynaklanıyor olsa bile, bu yetersizliklerin kabul edilerek giderilmeye çalışılmaması bugünün önemli bir sorunu olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.

Çalışma alanı ile ilgili düzenlemelerin, toplumsal gelecek için büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada günü kurtarmayı amaçlayan etkisiz önlem ve davranışların, toparlanma sürecini uzatarak ekonomiye onarılması güç hasarlar vereceği vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sorunları gidermek için Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve diğer ekonomik örgütlerin önerilerini dikkate almaya ve birlikte çalışmaya davet edildi.