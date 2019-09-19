"Kitapları cumaya kadar dağıtacağız”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde parti içinde bir sıkıntı olmadığının altını çizerek, herkesin farklı da olsa fikirlerini söylemekte olduğunu ama sonuçta partinin “milli hedeflerde birleşeceğini” vurguladı.

UBP’den verilen bilgiye göre, katıldığı bir televizyon programında yeni eğitim yılı hakkında açıklamalar yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, soruları yanıtlayarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulusal Birlik Partisi’nin adayı ve parti içerisindeki durum konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, parti içerisinde bir sıkıntı olmadığını ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu “Okullar açıldı, bize muhalefet olan basın kapı kapı dolaşıp açık aradı. Onlara bu şansı vermedik. Sorunsuz açtık demiyorum ancak geçen senenin manşetini attıracak durum yok, okullarda sandalye masalar, kitaplar tamam. Kitaplar cumaya kadar okullar almamış olmasa bile biz dağıtacağız” şeklinde konuştu.