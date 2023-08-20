KITSAB'dan Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın çoklu vize kararı ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Türkiye İçişleri Bakanlığının çoklu vize uygulamasının KKTC turizmine büyük zararlar getireceğini duyurdu.

Birlik açıklamasında şınlar kaydedildi:

"Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmek isteyen istizana tabi ülke yurttaşlarında aranan çoklu vize uygulaması, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın 15 Ağustos 2023 tarihli yazısı ile yeniden başlatılmıştır.

Daha önceleri de uygulanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınan sisteme göre, 57 ülkeyi kapsayan ülke vatandaşları, Türkiye üzerinden KKTC’ye gelmek istemeleri halinde, transit yolcu salonundan ayrılmayacak olsalar bile “KKTC’ye gidiş-dönüş için geçerlidir ibareli çift transit vize” almak zorunda olacaklardır. Türkiye İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile havayollarının bu tür vizeye sahip olmayan yolcuların uçağa alınmamasını istemiştir. 15 Ağustos 2023 tarihini taşıyan bir yazı ile duyurulan bu uygulamanın 15 Ağustos’tan itibaren başlatılmış olması da dikkat çekmektedir.

Türkiye’den KKTC’ye seyahat edecek yolculara taksit yapılmamasını emreden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararından sonra, çoklu vize kararının da yürürlüğe girmesi, turizm ve seyahat alanında çalışan üyelerimizin işlerinde ciddi bir azalmaya ve sorunlara neden olacaktır. Konaklamalı turizm müşterilerinin yanı sıra münferit olarak seyahat edenlere ve özellikle üçüncü ülke uyruklu öğrencilere hizmet vermekte olan acentelerimizin ve daha önce kesilmiş biletleri bulunan müşterilerinin ciddi sorunlarla karşılaştıkları bildirilmektedir. Bu yeni uygulama, adamızda bulunan çok sayıda öğrencinin ülkelerine dönememeleri veya ülkelerinden KKTC’ye gelmekte yeni zorluklar yaşamaları riskini ortaya çıkarmıştır.

İnsan kaçakçılığını önlemek amacıyla alındığını düşündüğümüz bu kararın uygulanmasında yaşanması muhtemel zorlukları azaltmak bakımından kararın ileri bir tarihte yürürlüğe girmesinin, geri dönüşlerde vize aranmamasının ve bu arada üniversitelerimizin söz konusu kararı öğrencilerine duyurmasına olanak sağlanmasının zorunlu olduğunu düşünmekteyiz.

Türkiye’den KKTC’ye seyahatlerde taksit yapılmamasını öngören BDDK kararının değiştirilmesi ve üç taksit uygulamasının devam ettirilmesi için gerekli girişimlerin yapılması beklentimiz de devam etmektedir."