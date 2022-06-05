KITSAB Dünya Çevre Günü dolaysıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Dünya Çevre Günü dolaysıyla yayımladığı mesajda, KKTC’deki çevre sorunlarının çözecek mekanizma oluşturulamadığı gibi yeterli kaynağın temin edilememesinin “endişe verici” olduğunu belirtti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“ Atık suların denize akıtılması nedeniyle plajların kullanılamaz hale gelmesi, elektrik üretimi için kullanılan akaryakıtın kalitesizliği nedeni ile yaratılan hava kirliliği gibi önemli çevre sorunları turizm pazarlarında büyük olumsuzluklara neden olmakta ve turizm sektörünü geleceğini tehdit etmektedir. Sağlıklı gıda ve temiz bir çevre konusunda yaşadığımız sorunları da dikkate aldığımız zaman, yakın gelecekte turizm yapamaz hale geleceğimizi söylemek abartı olmayacaktır.”

Çevre sorunlarının turistlerden önce halkın yaşamını tehdit ettiğine değinilen mesajda çevre sorunlarının toplum gündeminde birinci sıraya yerleşmesi gerektiği kaydedildi.

Mesajda, “Ülkemizdeki yaşamı iyileştirmek, ülkemize turist davet ederek ekonomik kalkınmaya ivme kazandırmak istiyorsak, her şeyden önce çevre sorunlarını çözümlememiz; 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü süslü sözler ile kutlamak yerine, yaratabileceğimiz bütün kaynaklarla temiz ve güvenilebilir bir çevre için harekete geçmemiz gerekmektedir.” denildi.