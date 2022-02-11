KITSAB ile TÜRSAB, iş birliği olanaklarını görüşme kararı aldı

İstanbul’da düzenlenen 25’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT 2022) katılan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği yetkilileri, Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

KITSAB’dan yapılan açıklamaya göre, KITSAB ve TÜRSAB yetkilileri, fuar sonrasında KKTC’de bir araya gelerek turizmin geliştirilmesi için iş birliği olanaklarını görüşme kararı aldı.

EMITT-2022 fuarına katılan Orhan Tolun başkanlığındaki KITSAB heyeti, yönetim kurulu başkanı Firuz B.Bağlıkaya başkanlığındaki TÜRSAB heyeti ile toplantı yaptı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki uçuş olanaklarının artırılması, karşılıklı turist akışının hızlandırılması ve havaalanındaki uygulamaların kolaylaştırılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Ekonominin Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı sorunların ilk etapta turizm hareketlerinin etkinlik kazanması ile rahatlatılabileceğini belirten KITSAB ve TÜRSAB yetkilileri, bunun için Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Heyetler, TÜRSAB ile KITSAB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, TÜRSAB ile KKTC turizm sektörü yetkilileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve TÜRSAB heyetinin fuar sonrasında KKTC’ye gelerek, devlet ve turizm sektörü yetkilileriyle temaslar yapması konusunda da görüş birliğine vardı.

TÜRKİYE TURİZM BAKANI ERSOY’A TEŞEKKÜR

KITSAB heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmede ise, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk turizmine verdiği destek için teşekkür ederek, bu desteğin daha sistematik hale gelmesinin önemini belirtti.