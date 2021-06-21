KITSAB'tan hükümete: "Yükümlülüklerinizi yerine getirin"

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), “koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen turizm ve seyahat acentelerine söz verilen destek ödeneğinin yapılmadığını” savunarak, hükümetin bu konuyu sessizlikle geçiştirmeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Başbakan, Maliye Bakanı ile Turizm ve Çevre Bakanı’nın acentelere söz verilen desteklere ilişkin her hangi bir çalışma olup olmadığını kendileri ile paylaşmaktan bile kaçındıklarını da savunan Birlik, turizm ayında faaliyetlerine başlamayı hedefleyen acentelerin destek ödemelerinin yapılmamasından dolayı kapılarını açamayacak duruma geldiklerini ileri sürdü.
Birlik, “Zamanında açamadınız! Bari sözlerinizi tutun ve yükümlülüklerinizi yerine getirin” diyerek hükümete destek ödenmelerini yapma çağrısında bulundu.
Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgını süresinde kapalı kalan, şimdiki durumda turizm sektörünün tam olarak açılmaması nedeniyle iş yapma olanağı olmayan turizm ve seyahat acentelerinin, hükümetten yardım beklemeye devam ettiği” ifade edilerek şöyle denildi::
Turizm sektörünün tam kapasite ile çalışabilmesi için sektörün önemli bir bileşeni olan turizm ve seyahat acentelerinin devreye girmesi gerektiğine işaret eden Birlik, “Oysa acentelerimiz bu destekler olmadan kapılarını bile açamayacak duruma getirilmişlerdir” ifadesini kullandı.
“Hükümete seslenmek istiyoruz: Zamanında açamadınız! Bari sözlerinizi tutun ve yükümlülüklerinizi yerine getiriniz!” çağrısında bulunan Birlik açıklamasına şöyle devam etti:
“Türkiye ve Avrupa Birliği’nden temin edilen aşılarla birlikte Temmuz ayında faaliyetlerine başlamayı hedefleyen acentelerimizin, söz verilmiş bulunan 1500 TL’lik maaş destek ödeneğine ve hibelere acilen ihtiyaç duyduklarını kamuoyumuz ile paylaşır, ilgili bakanları bu konuda harekete geçmeye çağırırız.”