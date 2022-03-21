KITSAB ve TURSAB iş birliği yapacak

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kuzey Kıbrıs turizminin Türkiye’de daha kapsamlı tanıtılmasını da öngören işbirliği protokolü imzaladı.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ile TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya’nın imza attığı protokolde,

Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin Türkiye’de daha kapsamlı tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi; sportif turnuva organizasyonu ve alternatif spor turizmi alanlarında pazarlama stratejileri geliştirilmesi adına çalışma grubu kurulması da öngörülüyor.

Törende yapılan konuşmalarda Kuzey Kıbrıs’ın turizminin kum, deniz, güneş ve casino turizmi dışında, alternatif alanlarda da tanıtılması konusunda görüş birliğinde bulunulduğu ifade edildi.

TOLUN

Orhan Tolun, Lefkoşa Grand Pasha Hoteli’nde yer alan imza töreninde yaptığı konuşmada TÜRSAB ile KITSAB heyetlerinin toplantısında, Kuzey Kıbrıs’in sadece deniz-kum-güneş ve kumarhane turizmiyle değil, diğer turizm çeşitleriyle de tanıtılmasının konuşulduğunu söyledi. Tolun, uçak fiyatlarının mutlaka düşürülmesi, fiyatlar düşürülemediği takdirde Devlet tarafından yeni bir havayolu kurulması ve indirimli uçak seferleri sunulması gerektiğinde ortak düşünce olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Türkiye üzerinden yılda 1.2 milyon konaklamalı turist geldiğini kaydeden Tolun, turistlerin 800 bininin TURSAB üyesi acenteler aracılığıyla gelirken, 400 binden fazlasının ise Kuzey Kıbrıs’a uygulanan ulaşım ambargosu nedeniyle Türkiye’deki acenteler aracılığıyla geldiğini belirtti.

Orhan Tolun, SWIFT (para transferi) sisteminden çıkarılması ve sigortadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle Rusya’dan turist akışının kolay bir iş olmayacağını ancak Rusya’dan turist geleceğine inandığını kaydetti.

Tolun KITSAB ve TURSAB’ın tam birliktelik ve gönül bağı içerisinde hareket ettiğini de belirtti.

BAĞLIKAYA

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da 2 yıl önce pandemiyle başlayan sıkıntıların Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılarla devam ettiğine işaret ederek, pandemi döneminde herkesin kendi teknesini kurtarma çabası içerisine girdiğini kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türkü, Kuzey Kıbrıs’ın da Türkiye halkı için en rahat seyahat edebileceği destinasyonlar olduğunu ifade eden Bağlıkaya, iki örgütün birlikte yapabileceği çok işler bulunduğundan mevcut bazı sıkıntıları çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

Deniz-kum-güneş ve casino destinasyonu olarak anılan Kuzey Kıbrıs’ın aile destinasyonu olarak da anılması gerektiğini, bunun için de çalışılması gerektiğini kaydeden Bağlıkaya, “Sadece kumarla da anılmasını istemiyoruz. Burasının bir aile tatil destinasyonu olmasını istiyoruz” dedi.

AKTUNÇ

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında Kuzey Kıbrıs’ın güvenilir destinasyon olduğuna ilişkin tanıtım çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

KKTC’nin turistik destinasyon algısının yeni bir noktaya taşınması gerektiğini kaydeden Aktunç, Kuzey Kıbrıs’ın sadece deniz-kum-güneş ve kumarhane destinasyonu değil, gastronomi, dağcılık, kültür, eko-agro gibi alternatif turizm destinasyonu olarak da tanıtılması gerektiğini ifade etti.

“Bu konuda bize destek verirseniz çok daha iyi bir noktaya gelebileceğimize inanıyorum” diyen Aktunç, TURSAB ile yapılacak çalışmalarla turizmin, pandemi öncesindeki seviyesine çok yakın bir noktaya gelebileceğine inandığını belirtti.