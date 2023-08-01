KITSAB’dan turizm sektörü için uyarı

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Türkiye’de yurt dışı seyahatlerine getirilen kredi kartı taksit yasağının, KKTC ekonomisini yaralayacağını belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan, yurt dışı tatillere yönelik taksit imkanını yasaklayan kararın, KKTC için de uygulanması halinde zaten zor günler geçiren turizm sektörüne öldürücü darbe sayılacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nde alınmaya başlanan ve yurttaşların tüketim harcamalarını kısmayı amaçlayan daraltıcı önlemlerin bir parçası olduğunu anladığımız bu kararın, KKTC için de uygulanması halinde zaten zor günler geçiren turizm sektörümüze öldürücü darbe indirilmiş olacaktır. Herkesin de bildiği gibi, KKTC turizmi büyük ölçüde Türkiye’den gelen turistlere dayanmakta; çarşımız onların yaptığı harcamalar ile ayakta durmaktadır. Arasta dışındaki çarşı merkezlerimizde alış-veriş yapan turistlerin kahir ekseriyeti Türkiye’den gelen misafirlerimizdir. Bu uygulama, Türk turistlerin KKTC’ye gelmesini caydıracağı gibi, çarşıda yapılan alış-verişlerin ciddi şekilde azalmasına da neden olacak ve KKTC ekonomisi bir bütün olarak ciddi yaralar alacaktır."

Açıklamada, "KKTC turizm sektörünü desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten, son olarak yurt dışında tanıtım kampanyası başlatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bu kararının 'KKTC hariç' olarak uygulanması için gereğini yapacaklarına inanıyoruz” denildi.

Açıklamada Hükümete konuyla ilgili gerekli girişimleri başlatma çağrısı yapıldı.