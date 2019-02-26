KİÜ Cinematheque geceleri kapsamında, “Kraliçe 1. Elizabeth” filmi gösterilecek

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ)-Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, sivil toplum örgütleri ile işbirliğini ‘CİNÉMATHÉQ Geceleri’ etkinliği ile sürdürüyor.

İlk etkinlik bugün, tarihteki en güçlü kadın liderlerden Kraliçe 1. Elizabeth’in hayatını anlatan ‘Kraliçe Elizabeth’ filminin gösterimi olacak.Üç haftada bir gerçekleşecek olan gösterimler saat 19.00’da başlayacak.

Ücretsiz ve halka açık olan ‘CİNÉMATHÉQ Geceleri’ ile her etkinlikte bir sivil toplum örgütüne katkı sağlanacak.

İlk gösterimde katılımcılardan elde edilecek bağışlar Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.