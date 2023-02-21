Kız İzci Örgütü Derneği 22 Şubat “Dünya İzci Düşünce Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı

Kız İzci Örgütü Derneği, 22 Şubat “Dünya İzci Düşünce Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Esen Bahadır mesajında, Dünya İzci Düşünce Günü'nün dünya izcilerinin birbirlerine arkadaşlık, sevgi, vefa ve yardım düşünceleriyle bağlılıklarını simgelemek üzere ilan edilmiş çok önemli bir gün olduğunu belirtti.

İzcilerin, bu anlamlı günde kendilerinin şarkısını hep birlikte söyleyerek, birbirlerine olan sonsuz bağlılıklarını, iyi niyetlerini, yardım severliklerini ve dayanışma duygularını ortaya koyarak, çeşitli etkinliklerle kutlamalar yaptıklarını kaydeden Bahadır, Kız İzci Örgütü Derneği izcileri, izci liderleri ve sosyal komitesi olarak, içinde bulunulan acılı günlerde kutlama yapmayıp, sadece vefa ziyaretlerine yer vermeyi uygun gördüklerini bildirdi.

Bahadır, geçen yıl kaybettikleri Kurucu Başkanları Güner Necat’ın kabri, sonrasında da kendilerine çok emekler vermiş yaşlı izci liderlerini ziyaret edeceklerini kaydetti.