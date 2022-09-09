Kız İzci Örgütü Derneği’nin liderlik kursu başladı

Kız İzci Örgütü Derneği tarafından Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor Projesi Kapsamında hazırlanan “Liderlik” kursu başladı.

Dernekten yapılan duyuruda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje çerçevesinde hazırlanan kursun amacının yeni izci liderleri yetiştirmek olduğu kaydedildi.

Lefkoşa’da bugün başlayan teorik kurs 11 Eylül’de tamamlanacak, kursun devamında Gazimağusa’da 7-9 Ekimde uygulamalı dersler verilecek. Lefkoşa’daki teorik kurs Çağlayan’daki Güner Necat Kız İzci Sosyal Tesisi’nde yer alıyor.

Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır, “Amacımız izcilik yoluyla yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesine katkı koymak ve topluma hizmet etmektir” dedi.