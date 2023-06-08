Kız İzci Örgütü Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.
Etkinliğe İskele, Geçitkale, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefkoşa şube derneklerinden izciler ve misafir çocuklar katıldı. Çocuklar, gezi treniyle Lefkoşa sokaklarında dolaştı. Tren gezisinin ardından izciler, taş boyama etkinliğine katıldı; Mülteci Hakları Derneği gönüllüleriyle oyun oynadı; izci liderlerinin anlattığı masalları dinledi.
İzci ateşinin etrafında şarkı söylendi, dans edildi ve bir izci ritüeli olarak iyi dilekler ve temenniler dile getirildi.