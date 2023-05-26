Kız İzci Örgütü’nün aktiviteleri ve eğitimleri devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamındaki aktiviteler ve eğitimler devam ediyor.
Dernek liderleri, dikiş makinelerinin kullanımını öğrenerek, izci fularları dikti. Liderler daha sonra ünitelerinde bulunan genç izcilere de, dikiş dikmeyi, dikiş makinelerini kullanmayı öğretti.
Açıklamada, nisan ayındaki dikiş eğitimlerinde eski kot eteklerden çantalar diken izcilerin, geri dönüşüme örnekler verdiği; nesilden nesile etkileşimin, iş birliğinin, geri dönüşümün önemini kavrayarak, zamanlarını da iyi ve verimli kullanmanın keyfine vardığı belirtildi.