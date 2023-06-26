“Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor Projesi” kapsamında Kümebaşı kursu gerçekleştirdi

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamında Kümebaşı Kursu düzenlendi

Kız İzci Örgütü’nden verilen bilgiye göre, toplumda bulunan izci liderlerinin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen kurs, 20-25 Haziran tarihlerinde Lapta'da yer aldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, hem teorik, hem de pratik bilgilere yer verilen Kümebaşı Kursu, izcilik temel eğitiminin yanı sıra, insan hakları ve ekolojik yaşama dair de bilgiler içerdi.

Kız İzci Örgütü Dernek Başkanı Esen Bahadır, gerçekleştirdikleri lider eğitimleri ve izcilik yolu ile yeni nesillerin yetişmesine katkı koyarken, kız izciler olarak geleceğe yön veriyor olmanın sevincini ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Bahadır, izcilikle dolu dolu geçen kampta gelecek nesiller için hem öğrettiklerini, hem de öğrendiklerini ifade ederek, başta kurs yönetici liderleri olmak üzere katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.