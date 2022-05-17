“Kız izciler geleceğe yön veriyor projesi”nde iki tahta işaret kursu eğitimi düzenleniyor

“Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamında izci liderlerinin gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 22-28 Haziran tarihlerinde Lapta’da Güner Necat Woodbadge (İki Tahta İşaret) kursu düzenlenecek.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülecek kurs, ücretsiz olacak.

Kız İzci Örgütü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre kursa 20 Mayıs mesai bitimine kadar https://forms.gle/tj2ZH4GJ3odZLQuA6 linkinden başvuru yapılması gerekiyor.

Güner Necat Woodbadge (İki Tahta İşaret) Kursu katılım koşulları şöyle:

“Motivasyon mektubu, referans mektubu, liderlik temel eğitim kursunu tamamladığını gösteren LTK sertifikası, branş kurslarından herhangi birini tamamladığını gösteren branş kursu sertifikası, tescilli bir dernekte, okullarda veya ilgili kurumlara bağlı merkezlerde ünite liderliği yapıyor olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve en az 24 yaşında olmak.”