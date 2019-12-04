Kız kardeşine şiddet uyguladı sonrada eşyalarını çaldı

Mağusa’da, kız kardeşinin cep telefonlarını, parasını ve tabletini sirkat eden T.Ç tutuklandı.

Kız kardeşine tecavüzi aletle şiddet tehdidinde bulunan ve zorla parasını ve cep telefonunu alan sabıkalı T.Ç hakkında, tahkikat maksatlı 3 gün tutukluluk emri verildi.

1 Kasım’da, Narin Sokak üzerindeki ikametgahta, birlikte kaldığı kız kardeşi E.Ç’ye , şiddet tehdidinde bulunup parasını ve cep telefonunu alarak soygun suçunu işleyen T.Ç, daha önce de yine kızkardeşine ait bir tablet ve 2 cep telefonunu sirkat etmişti.

T.Ç'nin hırsızlık suçundan 9 sabıkası bulunuyor.