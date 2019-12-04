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Kız kardeşine şiddet uyguladı sonrada eşyalarını çaldı

Kız kardeşine şiddet uyguladı sonrada eşyalarını çaldı
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Mağusa’da, kız kardeşinin cep telefonlarını, parasını ve tabletini sirkat eden T.Ç tutuklandı.

Kız kardeşine tecavüzi aletle şiddet tehdidinde bulunan ve zorla parasını ve cep telefonunu alan sabıkalı T.Ç hakkında, tahkikat maksatlı 3 gün tutukluluk emri verildi.

1 Kasım’da, Narin Sokak üzerindeki ikametgahta, birlikte kaldığı kız kardeşi E.Ç’ye , şiddet tehdidinde bulunup parasını ve cep telefonunu alarak soygun suçunu işleyen T.Ç, daha önce de yine kızkardeşine ait bir tablet ve 2 cep telefonunu sirkat etmişti.

T.Ç'nin hırsızlık suçundan 9 sabıkası bulunuyor.

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