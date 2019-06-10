Kız öğrencilere aşı

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri’nin 12 yaş grubu kız çocukları için HPV (Human Papilloma Virüs) aşılama uygulamaları devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaşı 12 olan (2007 doğumlu) ve ailelerinin aşı yapılmasına onay verdiği kız öğrencilere, HPV Human Papilloma Virüsü aşısı yapılıyor.
12 yaş kız çocukları ebeveynleri eşliğinde belirlenen programa göre ilgili sağlık merkezlerine doğum belgeleri, aşı kartları ve ebeveynleri tarafından imzalanmış aşı onam formları ile başvurabilecekleri kaydedildi.
|
Tarih
|
Okul Adı
|
Sağlık Merkezi
|
10 Haziran 2019
|
Değirmenlik Lisesi
|
Trenyolu Polikliniği
|
Hala Sultan İlahiyat Koleji
|
LAGSL
|
11 Haziran 2019
|
Demokrasi Ortaokulu
Türk Marif Koleji
|
Trenyolu Polikliniği
|
12 Haziran 2019
|
Atleks Sanverler Ortaokul
|
Trenyolu Polikliniği
|
13 Haziran 2019
|
Bayraktar Türk Marif Koleji
|
Trenyolu Polikliniği
|
14 Haziran 2019
|
Bayraktar Ortaokulu
|
Trenyolu Polikliniği
|
17 Haziran 2019
|
Sht.Hüseyin Ruso Ortaokulu
|
Trenyolu Polikliniği
|
18 Haziran 2019
|
Yakın Doğu Koleji
Levent Koleji
The Future Amarican College
Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hiz.
|
Trenyolu Polikliniği
Lefkoşa Bölgesi
|
10 Haziran 2019
|
Cambulat Özgürlük Ortaokulu
|
Maraş Semt Polikliniği
|
11 Haziran 2019
|
Çanakkale Ortaokulu
|
Maraş Semt Polikliniği
|
12 Haziran 2019
|
Şht.Zeka Çorba Ortaokulu
G/Mağusa Türk Marif Kolleji
|
Maraş Semt Polikliniği
|
13 Haziran 2019
|
Polatpaşa Lisesi
Cumhuriyet Lisesi
|
Maraş Semt Polikliniği
|
14 Haziran 2019
|
Doğu Akdeniz Doğa Kolleji
|
Maraş Semt Polikliniği
Mağusa Bölgesi
Girne Bölgesi
|
Tarih
|
Okul Adı
|
Sağlık Merkezi
|
10 Haziran 2019
|
Oğuz Veli Ortaokulu
|
Lapta Sağlık Merkezi
|
11 Haziran 2019
|
Lapta Yavuzlar Lisesi
Anafartalar Lisesi
|
Lapta Sağlık Merkezi
|
12 Haziran 2019
|
Esentepe Ortaokulu
19 Mayıs Türk Marif Koleji
|
Lapta Sağlık Merkezi
|
13 Haziran 2019
|
GAÜ Amerikan Koleji
Necat British College
The English Sckool of Kyrenia
|
Lapta Sağlık Merkezi
Güzelyurt Bölgesi
|
10 Haziran 2019
|
Güzelyurt Türk Marif Koleji
Şht. Turgut Ortaokulu
Lefke Gazi Lisesi
|
Güzelyurt Sağlık Merkezi
İskele Bölgesi
|
10 Haziran 2019
|
Dipkarpaz Recep Tayip Erdoğan O.
Mehmetcik Ortaokulu
Bekirpaşa Lisesi
Erenköy Lisesi
|
İskele Sağlık Merekzi