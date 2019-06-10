Kız öğrencilere aşı

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri’nin 12 yaş grubu kız çocukları için HPV (Human Papilloma Virüs) aşılama uygulamaları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaşı 12 olan (2007 doğumlu) ve ailelerinin aşı yapılmasına onay verdiği kız öğrencilere, HPV Human Papilloma Virüsü aşısı yapılıyor.

12 yaş kız çocukları ebeveynleri eşliğinde belirlenen programa göre ilgili sağlık merkezlerine doğum belgeleri, aşı kartları ve ebeveynleri tarafından imzalanmış aşı onam formları ile başvurabilecekleri kaydedildi.

Tarih Okul Adı Sağlık Merkezi 10 Haziran 2019 Değirmenlik Lisesi Trenyolu Polikliniği Hala Sultan İlahiyat Koleji LAGSL 11 Haziran 2019 Demokrasi Ortaokulu Türk Marif Koleji Trenyolu Polikliniği 12 Haziran 2019 Atleks Sanverler Ortaokul Trenyolu Polikliniği 13 Haziran 2019 Bayraktar Türk Marif Koleji Trenyolu Polikliniği 14 Haziran 2019 Bayraktar Ortaokulu Trenyolu Polikliniği 17 Haziran 2019 Sht.Hüseyin Ruso Ortaokulu Trenyolu Polikliniği 18 Haziran 2019 Yakın Doğu Koleji Levent Koleji The Future Amarican College Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hiz. Trenyolu Polikliniği

Lefkoşa Bölgesi

10 Haziran 2019 Cambulat Özgürlük Ortaokulu Maraş Semt Polikliniği 11 Haziran 2019 Çanakkale Ortaokulu Maraş Semt Polikliniği 12 Haziran 2019 Şht.Zeka Çorba Ortaokulu G/Mağusa Türk Marif Kolleji Maraş Semt Polikliniği 13 Haziran 2019 Polatpaşa Lisesi Cumhuriyet Lisesi Maraş Semt Polikliniği 14 Haziran 2019 Doğu Akdeniz Doğa Kolleji Maraş Semt Polikliniği

Mağusa Bölgesi

Girne Bölgesi

Tarih Okul Adı Sağlık Merkezi 10 Haziran 2019 Oğuz Veli Ortaokulu Lapta Sağlık Merkezi 11 Haziran 2019 Lapta Yavuzlar Lisesi Anafartalar Lisesi Lapta Sağlık Merkezi 12 Haziran 2019 Esentepe Ortaokulu 19 Mayıs Türk Marif Koleji Lapta Sağlık Merkezi 13 Haziran 2019 GAÜ Amerikan Koleji Necat British College The English Sckool of Kyrenia Lapta Sağlık Merkezi

Güzelyurt Bölgesi

10 Haziran 2019 Güzelyurt Türk Marif Koleji Şht. Turgut Ortaokulu Lefke Gazi Lisesi Güzelyurt Sağlık Merkezi

İskele Bölgesi