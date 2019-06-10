Kız öğrencilere aşı

Kız öğrencilere aşı

Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri’nin 12 yaş grubu kız çocukları için HPV (Human Papilloma Virüs) aşılama uygulamaları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaşı 12 olan (2007 doğumlu) ve ailelerinin aşı yapılmasına onay verdiği kız öğrencilere, HPV Human Papilloma Virüsü aşısı yapılıyor.

12 yaş kız çocukları ebeveynleri eşliğinde belirlenen programa göre ilgili sağlık merkezlerine doğum belgeleri, aşı kartları ve ebeveynleri tarafından imzalanmış aşı onam formları ile başvurabilecekleri kaydedildi.

Tarih

Okul Adı

Sağlık Merkezi

10 Haziran 2019

Değirmenlik Lisesi

Trenyolu Polikliniği

Hala Sultan  İlahiyat Koleji

LAGSL                     

11 Haziran 2019

Demokrasi Ortaokulu

Türk Marif Koleji

Trenyolu Polikliniği

12 Haziran 2019

Atleks Sanverler Ortaokul

Trenyolu   Polikliniği

13 Haziran 2019

Bayraktar Türk Marif Koleji

Trenyolu  Polikliniği

14 Haziran 2019

Bayraktar Ortaokulu

Trenyolu  Polikliniği

17 Haziran 2019

Sht.Hüseyin Ruso Ortaokulu

Trenyolu  Polikliniği

18 Haziran 2019

Yakın Doğu Koleji

Levent Koleji

The Future Amarican  College

Ted Kuzey Kıbrıs Eğitim Hiz.

Trenyolu Polikliniği

Lefkoşa Bölgesi

10 Haziran 2019

Cambulat Özgürlük Ortaokulu

Maraş Semt Polikliniği

11 Haziran 2019

Çanakkale Ortaokulu

Maraş Semt Polikliniği

12 Haziran 2019

Şht.Zeka Çorba Ortaokulu

G/Mağusa Türk Marif Kolleji

Maraş Semt Polikliniği

13 Haziran 2019

Polatpaşa Lisesi

Cumhuriyet Lisesi

Maraş Semt Polikliniği

14 Haziran 2019

Doğu Akdeniz Doğa Kolleji

Maraş Semt Polikliniği

Mağusa Bölgesi

Girne Bölgesi

Tarih

Okul Adı

Sağlık Merkezi

10 Haziran 2019

Oğuz Veli Ortaokulu

Lapta Sağlık Merkezi

11 Haziran 2019

Lapta Yavuzlar Lisesi

Anafartalar Lisesi

Lapta Sağlık Merkezi

12 Haziran 2019

Esentepe Ortaokulu

19 Mayıs Türk Marif Koleji

Lapta Sağlık Merkezi

13 Haziran 2019

GAÜ Amerikan Koleji

Necat British College

The English Sckool of Kyrenia

Lapta Sağlık Merkezi

Güzelyurt Bölgesi

10 Haziran 2019

Güzelyurt Türk Marif Koleji

Şht. Turgut Ortaokulu

Lefke Gazi Lisesi

 

Güzelyurt Sağlık Merkezi

İskele Bölgesi

10 Haziran 2019

Dipkarpaz Recep Tayip Erdoğan O.

Mehmetcik Ortaokulu

Bekirpaşa Lisesi

Erenköy Lisesi

İskele Sağlık Merekzi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar: "Hiç kimse Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin...
Tatar: "Hiç kimse Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin...
  1. Kıbrıs
﻿