banner22

Kızılbaş bölgesinde bir kişiye ait kalıntı

Kızılbaş bölgesinde bir kişiye ait kalıntı
banner30

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK)  iki toplumlu kazı ekibinin,  Lefkoşa-Kızılbaş Bölgesi’nde bulunan askeri bölgede gerçekleştirdiği kazıda, kayıp bir kişiye  ait olduğu düşünülen kalıntıları çıkardığı belirtildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bölgedeki kazının sürdüğü kaydedildi.

KŞK’nin  2019 yılında 28 kişinin kalıntılarına ulaştığı  ifade edilen açıklamada, 
adada yaşayan tüm toplumlara muhtemel gömü yerleriyle ilgili KŞK Rum Üye için + 357 22 400142; Türk Üye için de  181 numaralı telefonları arayarak bilgi vermeleri yönünde çağrıda da bulunuldu.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Erden Pekri, başkanlığa seçildi
Erden Pekri, başkanlığa seçildi
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿