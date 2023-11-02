Kızılyürek KTAMS’ı ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek Başkan Güven Bengihan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre görüşmede “kamudaki örgütlülük ve toplumsal var oluş mücadelesi” hakkında bilgi alan Kızılyürek; Kıbrıslı Türklerin AB üyeliğinden doğan hakları, bunlara erişimi ve önündeki engellerin nasıl aşılacağı konularında da KTAMS ile istişarelerde bulundu.

Kızılyürek; Avrupa Parlamentosu’nda Türkçe’nin Avrupa Birliği dilleri arasına girmesi için verdiği mücadelenin yanında, Kıbrıslı Türklerin AB üyeliğinden doğan haklarına erişimi hususunda yaşanan olumsuzluklar ile ilgili çalışmalarını anlattı.

Açıklamaya göre KTAMS ile Kızılyürek bu konularda birlikte mücadele etmeye karar verdi.