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Kızılyürek'ten CTP'ye ziyaret

Kızılyürek'ten CTP'ye ziyaret
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Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni  (CTP) ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kızılyürek, CTP  Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ile Avrupa Parlamentosu’ndaki çalışmaları, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 

Ziyarette konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirirken, iş birliğinin geliştirilmesinin Kıbrıslı Türklerin dışa açılmasına ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

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