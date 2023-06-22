Kjartan Björnsson KTÖS’ü ziyaret etti

Avrupa Komisyonu'nda direktör yardımcısı ve Kıbrıs Uzlaşma Desteği Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’un KTÖS’ü ziyaret ederek KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile bir görüşme yaptığı belirtildi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Björnsson’un yanı sıra toplantıya, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Başkanı Stefan Simosas ve Avrupa Komisyonu'da Program Yöneticisi Oya Koçak Barçın da katıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gerçekleştirdikleri yapıcı ziyaret ve yaptıkları çalışmalar için Björnsson’e teşekkür etti. Maviş, Kıbrıslı Türklerin yerinin AB olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs Türk toplumu” ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve önerileri paylaştı.

Kıbrıs Türk toplumu için Avrupa Birliği destekli eğitim programları hakkında genel bir tartışmanın gerçekleştiği toplantıda, Kıbrıslı Türklerin eğitim, kültür ve sosyal alanda yaşadığı zorluklar aktarıldı.

Karma evliliklerden doğan çocukların sorunları, “Kıbrıs Türk toplumunun” Erasmus + programı dışında kalmasının yarattığı olumsuzlukların da irdelendiği görüşmenin olumlu havada geçtiği kaydedildi.