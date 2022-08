KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden açıklama

Macar Turan Vakfı ve Türk Hun Kurultayı organizasyonunun 2010’dan buyana resmi delegasyonunu teşkil eden ve her iki yılda bir uluslararası seviyede düzenlenen kurultay çalışmalarına aktif olarak katılmakta olan KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin, bu yıl düzenlenen etkinliğe elde olmayan nedenlerden dolayı katılım sağlayamadığı belirtildi.

KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Macar Turan Vakfı ve Türk Hun Kurultayı’nın bu yıl (2022) düzenlenecek olan Kurultay organizasyonu resmi daveti tarafımıza ulaşmış, ancak elde olmayan nedenlerden dolayı katılım sağlanamamıştır” denildi.

Açıklamada, Macar Turan Vakfı ve Türk Hun Kurultayı organizasyonunun her iki yılda bir uluslararası seviyede düzenlenen organizasyonuna ülkeleri temsilen katılım sağlayan resmi delegasyonlar dışında gözlemciler ve çeşitli seviyelerde konukların da davet edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadedelere yer verildi:

“KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, bu bağlamda Macar Turan Vakfı ve Türk Hun Kurultayı organizasyonunun 2010’dan buyana resmi delegasyonunu teşkil etmekte ve düzenlenen kurultay çalışmalarına katılmaktadır.

Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin büyük emekler sarf ederek 2008 – 2010 dönemlerinden başlayarak yapmış olduğu girişimleri neticesinde Macar Turan Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen Türk Hun Kurultayı'nda; a) www.kurultaj.hu resmi web sayfasında bayrağının yer alması sağlanmış, b) Her kurultay organizasyonunda( 2010’dan buyana) Macaristan Parlamentosu’nda Macaristan Parlamento Başkan Vekili Sayın Sandor Lezsak tarafından Mecliste kabul edilmiş, Meclis Genel Kurulu’nda ağırlanmış, konuk ekipler onuruna verilen yemek organizasyonlarına katılmış, C) Kurultay organizasyonunun yapıldığı alanlarda KKTC Bayraklarının (her dönem) asılmasını sağlamış, d) Resmi Delegasyonlara sağlanan hak çerçevesinde at üzerinde bayrak geçişi seremonisine dahil edilmiş, e) müzik / folklor konserlerine iştirak edilmesi sağlanmıştır.

2016’da örneğin KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, TİKA’dan almış olduğu destek, KKTC Gençlik Dairesi Folklor ekibinin katılımı ile gerek KKTC Budapeşte Temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu organizasyona gerek Budapeşte’nin önemli merkezlerinde ve gerekse Kurultay organizasyonun düzenlendiği etkinlik sahasında yer alan büyük sahnelerde sahne almaları sağlanmıştır.”