KKTC Antalya 2023 Turizm Fuarı’nda… Ataoğlu açılışa katılmak üzere bugün Antalya’ya gidiyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında 26-27 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Antalya 2023 Turizm Fuarı’na katılıyor.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuara katılmak üzere bugün Antalya’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Türkiye’nin ve Akdeniz’in en verimli turizm fuarı” olarak beşinci kez turizm sektörünün dinamiklerini bir araya getirecek olan Antalya 2023 Turizm Fuarı’nda, 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyoneli yer alacak.

KKTC, ulusal ve uluslararası tur operatörleri, çevrimdışı ve çevrimiçi seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım şirketleri, rekreasyon alanları, bilgi teknolojileri, gastronomi ve servis sağlayıcılar ile finansal kurumları bir araya getirecek olan Antalya 2023 Turizm Fuarı’nda, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı profesyonel ekibinin yanı sıra Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Sağlık Turizmi Konseyi üyelerinden oluşacak bir heyetle temsil edilecek.

Tanıtıcı yayınların yer alacağı KKTC standında ayrıca, Kıbrıs Türk geleneksel tatları da ziyaretçilerle buluşturulacak.

-Ataoğlu fuar açılışına katılmak üzere Antalya’ya gidiyor

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek, iş birliği ve daha fazla gelişme için fırsatlar yaratacak olan Antalya 2023 Turizm Fuarı’na katılmak üzere bugün Antalya’ya gidiyor.

Ataoğlu, yarın gerçekleştirilecek Antalya 2023 Turizm Fuarı açılış etkinliğinde, açılış konuşması da yapacak.