KKTC, Antalya’da tanıtıldı

Dünyanın önde gelen MICE ve düğün planlayan şirketlerinin profesyonelleri bir kez daha Antalya’da buluştu. IMWF, Türk Havayolları ana partnerliği, Titanic Mardan Palace ev sahipliği ve Inventum Global güç birliği ile 21-25 Nisan 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.

Mine Emiroğlu: “Hint pazarını vizyonu ile, KKTC’de ilk kez Sn. Fikri Ataoğlu başlatmıştı”

Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, IMWF 2022 ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Turizm potansiyeline farkındalık katan çok ciddi bir pazara sahip olan Hint Düğünlerinin Covid-19 salgını öncesi dünyadaki alışveriş değeri yıllık 300 milyar doları geçmekteydi. Pandemi döneminde dahi, her türlü olumsuz şarta rağmen ülkemizde de bu düğünler gerçekleşti. Çünkü bu Pazar çok büyük ve temelinde sevgi var,mutluluk var. Bunların önünde duramazsınız. Bu anlamda devamlılığı olan bu pazarın, geçmiş yıllarda KKTC’ye kazandırılmasında öncü rol oynayan ve vizyonu ile bize ışık tutan Sn. Bakan Fikri Ataoğlu’nun ülke turizmine neler kazandırdığını bir kez daha Antalya’da görme şansımız oldu. Tanıtma ve Pazarlama Dairemizde görev yapan değerli arkadaşlarımız ile katıldığımız bu etkinlik

ülke turizmine değer katma açısından doğru yolda olduğumuzu göstermiştir ve Anavatan Türkiye ile birlikte Dünyadaki bu pazardan hakkımıza düşeni elde edebilmek için de çok çalışmamız gerektiğini anlamış bulunuyoruz. Bu konuda, rakip ülkelerden bu pastayı kapabilmek ve maddi değeri yüksek düğünlerin Kuzey Kıbrıs’ta da yapılması için devlet olarak, turizmcilerimizin de desteklenmesi ve önlerinin açılması gerektiği inancındayım” dedi.

Emiroğlu, Dünya’da hint düğünlerinin katma değerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek,

“ Yabancı düğün sektörü sadece Hindistan’da 100 milyar doları buluyor. Bunun 30 milyar dolarlık bir bölümünü ise Hindistan dışında gerçekleştiriliyor. Hindistan’da her yıl 10 bin düğün ülke dışına yapılıyor. Yönümüzü Sn. Bakanın da talimatları gereği buraya çevirdik. Antalya’dan dönüşte bazı havaalanı yetkilileri ile kurduğumuz diyalogda, bir Hintli vatandaşın havaalanlarındaki dutyfree merkezlerinde bir Alman turistin 35 katı harcama yaptığını bizlere söylediler. Ülkemizdeki siyasi ambargolara rağmen, Anavatan Türkiye’nin desteği ile yapılan pazarlama faaliyetleri ve girişimler sonucu, bizlere geçmiş yıllarda bu pazarın meyvelerini toplamayı göstermiştir. Artık daha fazla bu pazarda yer almamız için projeler geliştirmeliyiz. Zira İstanbul ve Antalya’nın bu pazarla ilgili kararlılığını ve ısrarını bizzat gördük ” dedi.

40 ülkeden konuklar katıldı.

Altıncısı gerçekleşen International MICE & Wedding Forum, 22 Nisan’da açılış seremonisiyle başladı. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma Dairesi de yerini aldı. Forum’da Amerika, Hindistan, İngiltere, İtalya, Lübnan ve Rusya gibi önemli ülkelerin MICE ve Düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir oteller, havayolu şirketleri birbirlerini daha iyi tanıma ve karşılıklı iş geliştirmek için temaslarda bulundu.

Etkinlikte, yaklaşık 40 ülkeden konuklara, bulunduğu destinasyonu deneyimleyerek tanıma fırsatı ve yeni destinasyonlar yaratma şansı bulundu. Forum boyunca gerçekleşen “B2B” toplantılar aracılığı ile KKTC’nin tanıtımı 30 m2 lik bir stand ile gerçekleşti. Etkinlikte ayrıca katılımcılara Kuzey Kıbrıs tanıtım filmi dev ekran da gösterilerek, çağrı yapıldı. 24 Nisan’da gerçekleşen gala gecesinde ise KKTC’ye “en özel destinasyon” ödülü takdim edildi. Bakan Fikri Ataoğlu adına ödülü, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu aldı.