Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ve Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti iş birliğinde “KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim Çalıştayı” Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde bu sabah başladı.

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda iki gün sürecek çalıştayda, bugün, “Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Ortak Yönetim” ile “KKTC’deki Güncel Durum Neredeyiz ve Nereye Gidiyoruz?” başlıkları altında iki oturum gerçekleştirilecek.

Yarın ise grup çalışmaları yer alacak.

OĞUZ

Çalıştay’ın açılışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalıştayın balıkçılıkla ilgili plan yasa ve tüzüklerin hazırlanması ve balıkçılık politikaları açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Oğuz, çalıştaydan çıkacak sonuçların ülkede balıkçılığın gelişmesine büyük katkı koyacağını söyledi.

Denizlerin, “herkesin olmakla birlikte asıl sahiplerinin ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar” olduğunu vurgulayan Oğuz, denizlerin hep birlikte korunmasının önemine dikkat çekti.

Denizlerin kirlenmesini önlemek ve denizleri korumak için toplumsal mücadele etmek gerektiğini kaydeden Oğuz, ”Kirleneni geri getiremiyoruz. Denizde ekolojik denge bozuluyor. Deniz ve deniz yaşamı da değişiyor” uyarısında bulundu.

Bakan Oğuz, balıkçıların olmadığı hiçbir projenin bu alanda başarıya ulaşma şansı olmadığını vurgulayarak, balıkçıların çalıştaya katılarak fikirlerini ortaya koymalarının önemine işaret etti.

OSAM

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, ekosisteme son derece önem veren bir üniversite olduklarını belirterek, olumsuz değişiklikler yaşanan ekosistemin temelinde insanın bulunduğunu kaydetti.

Çalıştayda balıkçılıkla ilgili sorunların ele alınacak olmasının son derece önemli olduğunu söyleye Osam, mikro plastikler ve gemilerden atılan kitlelerin yol açtığı deniz kirliliğine değindi.

Osam, DAÜ’de gerçekleştirilecek çalıştayın sonuçlarının evrensel literatüre de katkı koyacağını ifade etti.

KEÇO

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço da, cemiyetin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Keço, cemiyetin internet üzerinden yaptığı yayınlar ile dünyada önemli bir yere geldiğini kaydetti.

Keço, DAÜ’nün de Gazimağusa bölgesinde araştırma yaptığını ve ortaya çıkan verileri paylaştıklarını söyledi.