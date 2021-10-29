KKTC'de 1 can kaybı daha... İşte günlük rakamlar

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.482 olup, 90'ı yerel 128 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 104 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 36 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 90 kişi ise yerel vakadır.

42 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

29 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.482

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 128

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 36

Yerel Vaka Sayısı: 90

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 104

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.489.411

Toplam Vaka Sayısı: 22.301

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.957

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1258

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1207

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 267

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 512

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5992

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 74.401