KKTC'de 1 yeni vaka

Ülkede son 24 satte yapılan 178 testten biri pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ile birlikte coronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkemizde bugün yapılan 178 test sonucunda 1 yeni vaka daha tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 95'e ulaştığını açıkladı. Pilli yeni vakanın yurt dışından gelen temaslı bir kişi olduğunu dile getirdi.

Pilli'nin bugünkü tabloyu şöyle özetledi:

"Tespit edilen yeni vaka sayısı 1, toplam vaka sayısı 95'e ulaştı. Bugün tespit edilen pozitif vaka, yurt dışından gelen temaslı bir kişidir. Test yapılan toplam kişi sayısı 3424, bugün yapılan toplam test sayısı 178. Tedavisi devam eden hasta sayısı 48, taburcu edilen hasta sayısı ise 44. Kaybedilen vaka sayısı 3, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1. "

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 36 kadın 28 erkek vaka olduğunu açıkladı, Pilli ayrıca vakaların yaşlara göre dağılımını da açıkladı;

0-9 yaş arası 3 kişi

10-19 yaş arası 7 kişi

20-29 yaş arası 7 kişi

30-39 yaş arası 8kişi

40-49 yaş arası 8 kişi

50-59 yaş arası 16 kişi

60-69 yaş arası 7 kişi

70-79 yaş arası 6 kişi

80-89 yaş arası 2kişi

Bakan Pilli ayrıca toplam 64 yerel vaka olduğunu, en fazla vakanın 50-59 yaş aralığında olduğunu anlattı. En düşük yaşın 7 en yüksek yaşın 82 olsuğunu anlatan Pilli, 1 hamile pozitif vaka olduğunu da söyledi.

Yapılan bağışlardan bahseden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bağışta bulunan herkese teşekkürlerini iletti:

"Elektrik Mühendisleri Odası: 1 adet ventilatör cihazı 119 bin TL, İnşaat Mühendisleri Odası: 1 adet ventilatör ve 119 bin TL, Mimarlar Odası: 1 adet ventilatör, 119 bin TL, İnşaat Encümeliği: 5 adet ventilatör cihazı, 5 adet monitör cihazı ve medikal hava sistemini yapıyorlar. 1 milyon 345 bin TL. KTTO: 600 adet pcr cihazı, 11 kutu izolasyon kiti, 20 hasta başı monitörü 2 bin 500 hızlı kit. Serhan Kombos'a teşekkür ediyorum. KTOB: 5 adet yoğun bakım ventilatörü 333 bin TL. KTTB: 7 kutu PCR cihazı ve 21 kutu izolasyon kiti. Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı'dan 2 bin 500 adet hızlı kit. Califorian Restoran: 100 bin TL. Güçveren Metal: 25 bin TL. Kamu-Sen: 50 bin TL. Turkcell Çalışanları: 100 bin TL. Halkın Partisi: 20 bin TL. Sadık Akyüz: 15 bin TL. TMT Mücahitler Derneği: 10 bin TL. DAÜ-SEN: 50 bin TL. Akile Hulusiağa: 50 bin TL. Yaşam Tüp Bebek Merkezi: 15 bin adet maske, bin adet tulum, bin adet dezenfektan, 150 bin TL. Diğer yazılı olmayan bağışları da açıklayacağım.

“BU SAVAŞTA EN ÖNDE SAVAŞAN ASKERLER SAĞLIK PERSONELİDİR”

Bakan Pilli, herkes bilmelidir ki biz burada birlik ve beraberlik içerisinde tüm ekibimle uyum içerisinde hizmet vermeye devam ediyoruz diyerek şunları kaydetti;

“Ben buraya geldiğim ilk günden beri arkadaşlarımla uyum içerisinde çalışmaktayım. Ben meslektaşlarımın görüş ve önerilerini dikkate almaktayım çünkü biz bir aileyiz ve aynı gemideyiz.

Tüm doktor arkadaşlarım olsun, hemşire arkadaşlarım olsun ve sağlık çalışanları olsun hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bu savaşta en önde savaşan askerler sağlık personelidir. Biz bu savaşı ve bu salgını kazanmak için arkadaşlarımızla ant içtik ve bu savaşı sürdüreceğiz.

Biz bir aileyiz ve bu ailenin bir ferdine bir şey olursa hepimizin canı yanar. Eğer bu savaşı kazanacaksak ki hedefimiz kazanmaktır bunu hep birlikte kazanacağız. Bu savaşın kazanılması halkımızın ve sağlık çalışanlarının başarısırıdır eğer bu savaşı kaybedersek bu benim başarısızlığımdır.

Daha önce de söyledim bir kez daha söylüyorum. Evde kalın, kendinizi izole edin, dışarıya çıkmayın. Dışarıya çıkacaksanız maske takın, sosyal mesafeye uyun. Gençlerimiz mümkün olduğunca dışarı çıkmasın. Çünkü gizli taşıyıcı olabilirler ve evde bu virüsü büyüklerine bulaştırabilirler. Herkes kendine düşen görevi yaparsa biz bu salgını yatay bir seyirle bitireceğiz. Bu seyir bize pik olmayacağını göstermektedir . Pik olmasını istemiyoruz, çünkü pik olduğu an altyapınız ne kadar güçlü olursa olsun sağlık sisteminiz çöker. Solunum cihazınız ne kadar fazla olursa olsun bir anda pik olması durumda hiç bir şekilde yetişemeyebilirsiniz.”

“100 ODALI BİR COVİD-19 PANDEMİ HASTANESİ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

“Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin yükünü taşıyacak başka bir hastane yoktur bu ülkede” diyen Ali Pilli, bu hastanenein geçirdiği yangını da hatırlttı.

Pilli, pandemi hastanesi yapılan Nalbantoğlu Hastanesi’ni covid-19 dışı tüm hastalara yeniden kazandırma düşüncesi olduğunu ve önümüzdeki dönemde planları bulunduğunu kaydetti.

Pilli şöyle konuştu:

“Bu planı hayata geçiriyoruz. 100 odalı bir Covid-19 pandemi hastanesi yapmayı düşünüyoruz. Bu hastane 200 kişi kapasiteli bir pandemi hastanesi olacak. Bununla ilgili detayları açıklayacağım. Yerini süratle tespit ettik ve 200 yataklı bir pandemi hastanesini yapacağız. Hedefimiz 100 oda 200 yatak kapasiteli hastaneyi devreye sokmak ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni eski sistemine sokmaktır.”

ÇİĞDEM ÇAĞA: BU SAVAŞI HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa’da uygulanmakta olan karantina sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Covid-19'la mücadelede en önemli adım karantinadır. 17 Mart itibariyle karantina merkezi oluşturarak yurt dışından gelen kişileri karantina merkezlerinde 14 gün boyunca misafir etmekteyiz. Bugüne kadar 699 kişi karantina merkezlerinde kalıp karantina süreçlerini tamamladılar. Şu an 821 kişi karantina merkezlerinde kalmaktadırlar. Dün akşam 167 öğrencimiz Güzelyurt KYK yurduna yerleştirildiler. Bugün 164 kişiyi daha yurtlarımıza bekliyoruz. Bu yurtlarımız da 1 doktor ve 3 hemşiremiz hizmet vermektedirler. Hastalığın engellenmesinde karantina süreci çok önemlidir, yayılmaması büyük önem taşımaktadır. Sabırlı olup 14 günlük süreci geçirmelerini istiyoruz. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız."

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 19:39