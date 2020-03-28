KKTC'de 1 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün itibariyle 170 test yapıldığını belirtirken testler sonucunda bir pozitif vakaya daha rastlandığını açıkladı.

Pilli’nin verdiği rakamlara şöyle:

Toplam vaka sayısı: 62 ,

Taburcu edilen hasta sayısı:29

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 32

Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 2

Yurtdışından gelen ve otellerde karantina altında olan kişi sayısının 866 olduğunu ifade eden Pilli, bu kişiler arasında sağlık problemi olan kişi olmadığını belirtti

Pilli, sokağa çıkma yasağı bulunan köylerde de halen tarama yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli ayrıca Girne’de marketlerde çalışan görevlilere de test yapıldığını ve herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmadığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 20:19