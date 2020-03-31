KKTC'de 1 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkedeki vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pilli, bugün yapılan toplam 85 test sonucunda 1 yeni pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, bugüne kadar 1262 test yapıldığını toplam 70 vaka görüldüğünü dile getirdi.

Taburcu edilen hasta sayısının 29, tedavisi devam eden hasta sayısının 40 ve yoğun bakımda yatan hasta sayısının 3 olduğunu ifade eden Pilli, yoğun bakımda yatan hastaların sağlık durumunun stabil olduğunu, diğer hastaların ise iyi olduğu ve tedavilerine devam edildiğini kaydetti.

Girne’deki marketlerdeki çalışanlara ve koronavirüs ile mücadelede yer alan bazı kişilere yönelik testler yapıldığını, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirten Pilli, marketlerde çalışanlara tedbirlerin yeniden hatırlatıldığını söyledi.

Pilli, 14 günlük karantina süreleri dolan turistlerin ülkelerine gönderileceğini ifade ederken , bu kişilere muaynelerin yapıldığını ve raporlarının verildiğini vurguladı.

Otellerde karantinada olan diğer kişilerin 14 günlük karantina sürelerin de dolmaya başladığını anımsatan Pilli, otellerde bulunan 911 kişi ile ilgili yarın detaylı açıklama yapılacağını ifade etti.

Pilli, otelde tetkikleri yapılan kişilerin, oda numarası, uyruk, giriş ve çıkış tarihleri ve ileteşim bilgilerininin yanısıra gelip alacak yakınlarının iletişim bilgilerinin de kaydedildiğini belirtti.

Pilli ayrıca evde karantina süreleri dolan kişilerin de tek tek aranarak yapması gereken kişilerin yapması gerekenlerin hatırlatıldığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 17:19