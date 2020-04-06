KKTC'de 1 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 323 test yapıldığını, bu testlerden birinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr Emre Vudalı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Cigdem Cağa basın toplantısı düzenleyip ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Pilli bugün 323 test yapıldığını, 1 pozitif vakka tespit edildiğini vakka sayısının 92’ye yükseldiğini kaydetti. Bugüne kadar toplam 3108 test yapıldığını, 43 kişinin taburcu edildiğini, 47 kişinin tedavisine devam edildiğini söyledi.

Yoğun bakımda bulunan 2 kişinin durumunun stabil olduğunu kaydeden Pilli, servisteki hastaların ise iyi durumda olduğunu belirtti. Bugün belirlenen pozitif vakkanın Lapta bölgesinde olduğunu kaydeden Pilli, Başbakan önderliğinde hükümetin aldığı kararlarla halkında gösterdiği uyumla salgının yatay seyirde devam ettiğini söyledi.

Pilli dün çıkan 3 pozitif vakka sonrasında 14 günlük karantina süresi dolan öğrencilerin bir gün daha izolesinin devam edeceği açıklamasını hatırlatarak, çalışmaların tamamlanması sonrasında gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Pilli, yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda iş insanınnın bağışları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla bugün özel uçakla 50 bin adet cerrahi maske, 3 bin adet özellikli maske, virüsün tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlarının geleceğini de söyledi.

VUDALI: YOPUN BAKIMDAKİ İKİ HASTAFAN BİRİ SOLUNUM CİHZINA BAĞLI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı doctor Emre Vudalı, yoğun bakımda bulunan iki hastadan birinin solunum cihazına bağlı olduğunu kaydederek, uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı.

ÇAĞA: MERKEZİ KARANTİNADA 1050, GÖEM ALTINDA 74 KİŞİ VAR

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ise yurtdışından gelen ve devlet gözetimindeki merkezlerde 1050 kişi bulunduğunu, gözetim altında tutulan yakın temaslıların ise 75 kişi olduğunu söyledi. Çağa, yurtdışından gelecek olanların yerleştirileceği yerlerin hijyen kontrollerinin yapıldığını,buralarda hizmet verecek kişilere nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim verileceğini anlattı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 19:53