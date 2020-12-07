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KKTC'de 14 yeni vaka

KKTC'de 14 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1834 olduğunu, 14 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 


7 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1834 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen vakalar - 11 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2   

Yerel vakalar - 1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 276. 939 

Toplam Vaka Sayısı- 1190 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1063 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 122 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 96 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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