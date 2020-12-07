KKTC'de 14 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1834 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
7 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1834
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen vakalar - 11
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 276. 939
Toplam Vaka Sayısı- 1190
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1063
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 122
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 96
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2