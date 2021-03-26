KKTC'de 26 pozitif vaka

KKTC'de 26 pozitif vaka
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 7 bin 39 test neticesinde 26 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi.

1 kişinin hava yolu ile yurt dışından ülkemizde geldiği, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

11 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 4 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/  Kermiya- 1/ Hamitköy-2  / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Surlariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1

Girne

Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 4

Güzelyurt

Bostancı-1

26 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

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Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 20 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400  

Toplam Vaka Sayısı: 4237 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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