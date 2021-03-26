KKTC'de 26 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 7 bin 39 test neticesinde 26 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi.

1 kişinin hava yolu ile yurt dışından ülkemizde geldiği, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.

11 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 4 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği bildirildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Kermiya- 1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Surlariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1

Girne

Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 4

Güzelyurt

Bostancı-1

26 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400

Toplam Vaka Sayısı: 4237

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3