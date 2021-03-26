KKTC'de 26 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 7 bin 39 test neticesinde 26 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi.
1 kişinin hava yolu ile yurt dışından ülkemizde geldiği, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları açıklandı.
11 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 4 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden tespit edildiği bildirildi.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Kermiya- 1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Surlariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1
Girne
Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 4
Güzelyurt
Bostancı-1
26 Mart 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400
Toplam Vaka Sayısı: 4237
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3