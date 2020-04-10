KKTC'de 3 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüs ile alakalı güncel vaka sayısı bilgilerini paylaştı.

Pilli bugün 275 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 pozitif vaka daha tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Pilli, bugüne kadar 3890 toplam test yapıldığını ve toplamda 99 vakanın görüldüğünü, 44 hastanın taburcu edildiğini, 52 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu anımsattı.

Yoğun bakımdaki hastanın durumu stabil

Bugün kaydedilen 3 vakaya ilişkin bilgi veren Pilli, geçen gün İngiltere’den gelen bir kişide pozitif vaka görüldüğünü, diğer 2 kişinin de otelde çalışan olduğunu belirtti.

Lefke’de görülen vaka ile ilgili çok yakınlarına test yapıldığını belirten Pilli, taramayı daha da genişlettiklerini ve şu ana kadar başka vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 17:24