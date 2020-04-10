KKTC'de 3 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüs ile alakalı güncel vaka sayısı bilgilerini paylaştı.
Pilli bugün 275 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 pozitif vaka daha tespit edildiğini duyurdu.
Bakan Pilli, bugüne kadar 3890 toplam test yapıldığını ve toplamda 99 vakanın görüldüğünü, 44 hastanın taburcu edildiğini, 52 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu anımsattı.
Yoğun bakımdaki hastanın durumu stabil
Bugün kaydedilen 3 vakaya ilişkin bilgi veren Pilli, geçen gün İngiltere’den gelen bir kişide pozitif vaka görüldüğünü, diğer 2 kişinin de otelde çalışan olduğunu belirtti.
Lefke’de görülen vaka ile ilgili çok yakınlarına test yapıldığını belirten Pilli, taramayı daha da genişlettiklerini ve şu ana kadar başka vakaya rastlanmadığını duyurdu.Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 17:24