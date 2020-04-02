KKTC'de 4 yeni pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli ülkedeki vaka sayıları ile ilgili son durumu açıkladı.

Pilli, bugün 256 test yapıldığını ve testler sonucunda 4 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Pilli bugün tespit edilen vakaların Girne, Lapta, Gazimağusa ve Karpaz’dan olduğunu kayderken temas yolu ile oluşan vakalar olduğunu ve kimlerle temas ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Bakan Pilli, bugüne kadar 2006 toplam test yapıldığını ve toplamda 81 vakanın görüldüğünü, 29 hastanın taburcu edildiğini, 50 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 2 kişinin de yoğun bakımda olduğunu anımsattı.

Yoğun bakımda olan hastaların sağlık durumunun eskiye kıyasla daha iyi bir noktada olduğuna işaret eden Pilli, diğer hastaların da genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye gönderilen ilaçların etkili olduğu bilgisini aldığına değinen Pilli ayrıca Kolan hastanesi önünde kurulan çadırla ön muayne yapılacağını ve içerdeki hastalara bulaşma riskinin böylelikle engelleneceğini belirtti.

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 1

Lapta: 4

Alsancak 4

Karşıyaka: 2

İskele: 18

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 17:13