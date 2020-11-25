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KKTC'de 6 yeni vaka

KKTC'de 6 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1338 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. 

25 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1338 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6 

Ülke dışından gelen vakalar -  6 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 258.062 

Toplam Vaka Sayısı- 1068

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1007 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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