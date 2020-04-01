KKTC'de 7 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüs ile ilgili vaka sayılarındaki son durumu açıkladı.

Pilli, bugün 488 yeni test yapıldığını ve testler sonucunda 7 yeni pozitif vakanın tespil edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, toplam 1750 test yapıldığını ve toplamda 77 pozitif vaka saptandığını, 29 hastanın taburcu edildiğini, 46 hastanın tedavisinin devam ettiğini ve 2 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Pilli, bugün tespit edilen pozitif vakaların 3’ünün Karpaz’dan hastalarla yakın temas neticesiyle, 1’inin Alsancak’tan yine yakın temas neticesiyle , 2 kişi’nin Lefkoşa’dan olduğunu 15 gün önce ABD’dan geldiğini ve gözlem altında olduğunu ve 1 hastanın da Girne’den olduğunu ve vaka tespit nedeninin henüz tamamlanmadığını kaydetti.

Pilli ayrıca Malpas’ta kalan 207 öğrencinin evlerine gönderildiğini, 11 kişinin doğrulama testinin yapıldığını ve henüz neticelerinin çıkmadığını, bu yüzden biraz geç açıklama yapmak durumunda kaldığını, önümüzdeki birkaç saat içerisinde bu testlerinin sonucunun da çıkacağını vurguladı.

Bakan Pilli hastaların bölgesel dağılımını ise şöyle açıkladı.

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 2

Beyeramudu: 3

Lapta: 3

Karşıyaka: 2

Alsancak: 4

Girne: 1

Karpaz: 17

di.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 18:15