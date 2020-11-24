KKTC'de 9 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1150 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
24 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
Ülke dışından gelen vakalar - 7
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 256.724
Toplam Vaka Sayısı- 1062
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1003
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-