KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
banner83
banner80

Sağlık Bakanlığı 1 kişinin vefat ettiği son 24 saatte bugünkü vaka sayılarını açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 658 kişi taburcu edilmiştir. 

313 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 185  kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

3 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 669  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 669        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 658      

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.428.357   
      
Toplam Vaka Sayısı: 57.039        

banner69
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 51.490      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5376     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5304    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 175   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1354  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 514    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3749         

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   121756

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 19:36
banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿