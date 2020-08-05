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KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı. 
Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 18:37
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