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KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2   pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı . 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin hava yolu ile diğerinin ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 
7 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851     
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2       
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2 
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 79.819 
Toplam Vaka Sayısı- 165  
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24           
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2020, 18:23
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