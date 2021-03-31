KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6778 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-2 / Değirmenlik-1 / Yenikent-1/ Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-1



Girne

Girne Merkez- 2 / Alsancak-5

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -3 / Görneç-1 / Baykal-5 / Çanakkale- 1 / Sakarya-2 / Ergenekon Köyü- 1 / Gülseren-1 / Karakeşliler Bölgesi- 1

İskele

Dipkarpaz-1/ İskele Merkez-1

31 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6778

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 746.293

Toplam Vaka Sayısı: 4404

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3959

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3"

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 18:49