KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

[20:04, 24.07.2021] Didem Gurses: Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.068 olup, 116'sı yerel 139 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi taburcu edilmiştir. 

9 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 14  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 116 kişi ise yerel vakadır. 

31 kişi Lefkoşa, 50 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-3 / Ortaköy-3/ Akıncılar-1/ Değirmenlik-1/ Gaziköy-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-2 / Haspolat-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-6/ Marmara-1/ Sulariçi-3 / Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-2/ Yılmazköy-2 

Girne 

Girne Merkez-14 / Alsancak-3/ Boğazköy-2 / Çatalköy-9 / Dikmen-10/ Edremit-1/ Karaağaç-1 / Karakum-1/ Lapta-6/ Ozanköy-1/ Pınarbaşı-1/ Karaoğlanoğlu-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Tirmen-3/ Yeniboğaziçi-1/ Akova-1/ Çanakkale-3 / Baykal-2/ Geçitkale-2 / Maraş-1/ Akdoğan-1/ Vadili-1/ Gülseren-1 / Ağıllar Köyü-1 

İskele 

Ardahan-1/ Mersinlik-2/ Yedikonuk-3/ Yenierenköy-3 / Büyükkonuk-1 

Güzelyurt 

Yayla-1 / Güzelyurt Merkez-1/ Akçay -1/ Güneşköy-1 

24 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.068 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 139 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 9  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 116 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 62  

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.812.459     

Toplam Vaka Sayısı: 10.577   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9125 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1386  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1117 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 197  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 39   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1748 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 203 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2829 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 28.422
 

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021, 20:06
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