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KKTC'de bugünkü test sonuçları açıklandı

KKTC'de bugünkü test sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1228 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını , 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi . 


6 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1228 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2 

Ülke dışından gelen vakalar -  2 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -   

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 230.942  

Toplam Vaka Sayısı- 958 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 902 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 19:27
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